Reati sessuali in danno minori: smantellata psicosetta (Di lunedì 20 luglio 2020) Scoperta e smascherata a Novara dalla Questura in collaborazione con il servizio Centrale Operativo, una psico-setta che riduceva in schiavitù e induceva anche gli adepti, in prevalenza donne, alla ... Leggi su tg.la7

Agenzia_Ansa : Smantellata potente setta a Novara, accusata anche di reati su minori #ANSA - Agenzia_Italia : Scoperta 'psicosetta' nel Novarese accusata di reati sessuali, anche su minori - HuffPostItalia : Smascherata psico-setta a Novara, contestati reati sessuali anche su minori - Marylu58121349 : RT @Libero_official: Psico-setta a #Novara, il 'santone' di 77 anni aveva reso schiave sessuali ragazzine minorenni: orrore italiano | Vide… - ViselliTania : RT @P_M_1960: Al termine di una indagine è stata scoperta una psicoseta operativa a Novara A capo della seta i cui adepti erano tutti di se… -