Osimhen, il conto alla rovescia è partito: “Dalla povertà di Lagos a principe di Napoli” (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ore fondamentali per il futuro di Victor Osimhen. Il Napoli ha scelto lui come attaccante del futuro, il profilo giusto per raccogliere l’eredità di Arkadiusz Milik. Aurelio De Laurentiis ha da tempo un accordo con il Lille per il giovane e talentuoso attaccante nigeriano il quale, però, dopo aver fatto tappa nel capoluogo campano ed essersi promesso agli azzurri, ha cambiato procuratore, e ha preso tempo. Il nuovo agente, William D’Avila, ha modificato le carte in tavola, costringendo Cristiano Giuntoli a ripartire nei discorsi sulle commissioni (per l’entourage) e sull’ingaggio. Intoppi che hanno rallentato la trattativa, ma la fumata bianca ora sembra davvero vicina. Il giornalista Oma Akatugba, amico di Osimhen, ha rassicurato i tifosi azzurri annunciando che ... Leggi su anteprima24

Sportitalia - Osimhen prima scelta fino a mercoledì, poi andrà altrove anche se l'agente non ha altre offerte

