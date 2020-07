Nina Moric contro il video del figlio Carlos: “Mi fa male, non è lui” (Di lunedì 20 luglio 2020) Al centro del gossip per molto tempo, si è accesa una nuova polemica attorno a Nina Moric e soprattutto al figlio Carlos, avuto con Fabrizio Corona. Il giovane, prossimo ai 18 anni, ha postato un video in cui esibisce il fisico: un post che non è piaciuto a mamma Nina, che nei commenti ha contestato il figlio ma al contempo ne ha anche preso le difese. Carlos Corona, figlio di Nina Moric e Fabrizio La storia familiare della famiglia Corona è notoriamente complicata: solo pochi giorni fa i Carabinieri sono intervenuti a casa dell’ex Re dei Paparazzi, chiamati a intervenire per schiamazzi notturni. Anche tra il figlio e Nina ... Leggi su thesocialpost

Al centro del gossip per molto tempo, si è accesa una nuova polemica attorno a Nina Moric e soprattutto al figlio Carlos, avuto con Fabrizio Corona. Il giovane, prossimo ai 18 anni, ha postato un ...

La crisi tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino è finita sulla bocca di tutti. A dire la sua è intervenuta anche una storica rivale della showgirl argentina: Nina Moric. Le due negli ultimi tempi si ...

