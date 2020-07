Nel viterbese un parroco sposa due donne poi si dimette (Di martedì 21 luglio 2020) Don Emanuele Moscatelli, alla guida della chiesa di San Lorenzo Martire, alle porte di Roma, si sveste dei paramenti liturgici e indossa la fascia tricolore per celebrare un rito civile. La diocesi di Civita Castellana annuncia che a Sant’Oreste in provincia di Viterbo il parroco don Emanuele Moscatelli ha sposato civilmente, nei giorni scorsi, due … L'articolo Nel viterbese un parroco sposa due donne poi si dimette proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

