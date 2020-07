Milano, arrestato un tassista per aver tentato di violentare una ragazza 20enne (Di lunedì 20 luglio 2020) Un tassista di 40 anni è stato arrestato a Trezzano sul Naviglio, nel milanese, con l’accusa di aver tentato di violentare una ragazza albanese di 20 anni nel tardo pomeriggio di ieri. Stando alle prime testimonianze, la giovane è giunta in Italia ad aprile ed è senza fissa dimora. Stava andando alla fermata dell’autobus per raggiungere un luogo in cui trascorrere la notte quando è stata avvicinata dall’uomo con la scusa di volerle offrire un passaggio. Dopo essere salita a bordo, il tassista avrebbe imboccato una strada secondaria per poi aggredirla fisicamente. I due hanno iniziato a lottare finché lei è riuscita a fuggire e a chiamare aiuto. Grazie ad alcuni testimoni, in poche ore gli investigatori hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano

