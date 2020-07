Mercogliano, grande affluenza per giornata di prevenzione con l’Amos Partenio (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMercogliano (Av) – Si è tenuta ieri, domenica 19 luglio, un’altra giornata dedicata alla prevenzione con l’Amos Partenio a Mercogliano. Le visite senologiche gratuite, eseguite nel rispetto delle norme anti Covid, sono state effettuate dai senologi, dottori Carlo Iannace e Giuseppe Amaturo, presso la sede di Mercogliano della Caritas (ex scuola elementare) di via G. Matteotti. A partire dalle 16:30, circa 60 persone hanno partecipato agli ambulatori della prevenzione targati Amos Partenio, le cui volontarie, dopo aver effettuato un corso di formazione per la sanificazione degli ambienti, sono pronte ad accogliere e assistere tutti coloro che vorranno sottoporsi alle visite garantendo il totale rispetto ... Leggi su anteprima24

Alfredo Picariello – Forse un po’ di tiri, magari ha lanciato il pallino un paio di volte, li avrà fatti anche lui in paradiso. Sicuramente, invece, avrà gioito e “partecipato” alle gesta e alle gare ...

Alfredo Picariello – Forse un po' di tiri, magari ha lanciato il pallino un paio di volte, li avrà fatti anche lui in paradiso. Sicuramente, invece, avrà gioito e "partecipato" alle gesta e alle gare ...