Lukaku non si ferma più | segna alla Roma e centra un importante record

La partita tra la Roma e l'Inter non ha tradito le attese. Ci si aspettava un match vibrante, spettacolare. Le due formazioni hanno ancora degli obiettivi. I giallorossi inseguono la qualificazione alla prossima edizione della Europa League. I nerazzurri lottano per il secondo posto, ma hanno anche l'obiettivo di mettere pressione alla Juventus capolista di mister Maurizio Sarri. All'Olimpico è finita 2-2, un risultato che, probabilmente, non accontenta nessuno.

