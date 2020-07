'Lu cori non 'nvecchia' (Di lunedì 20 luglio 2020) Al via 'Summer Fest 2020' con un'antologia di testi di Nino Martoglio'Lu cori non 'nvecchia', antologia di testi teatrali e poetici di Nino Martoglio con la regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi. In ... Leggi su cataniatoday

glovvyng : mi confesso: quando devo postare un video su twitter incito il telefono con cori tipo “DAJE AMOREEE DAJEEEE” “CE LA… - BarbaraCutrupi : Lu jornu ca cantavanu li manu Dintra li vrazza non tornerà E parru ca la lingua rumpi l'ossa Ciumi di stenti cori a… - FridayClare : RT @StupidWhoReads: 'Lu jornu ca cantavanu li manu Dintra li vrazza non tornerà E parru ca la lingua rumpi l'ossa Ciumi di stenti cori a me… - StupidWhoReads : 'Lu jornu ca cantavanu li manu Dintra li vrazza non tornerà E parru ca la lingua rumpi l'ossa Ciumi di stenti cori… - SonSempreIoEh : pure ad einstein tanto stiamo nella merda, invece quello che vediamo sono sorrisi a 350 denti, bottiglie di champag… -

Ultime Notizie dalla rete : cori non "Basta con i cori contro Parma" il Resto del Carlino Iniziativa speciale per Milan-Atalanta: “Cori rossoneri” | Video

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nuova iniziativa del Milan per i tifosi, che purtroppo non potranno essere presenti allo stadio nelle sfide che si giocano a San Siro. Anche se non potranno essere fisicame ...

Gli ultras: «Grazie ragazzi» Bagno di folla per gli azzurri fuori dallo stadio dei Marmi

Decine di tifosi hanno atteso il ritorno della squadra da Bari, tra cori, fumogeni e striscioni. Caccavallo: «Orgoglioso di tutti, abbiamo lottato e onorato la maglia» carrara «Come si fa a dire di no ...

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nuova iniziativa del Milan per i tifosi, che purtroppo non potranno essere presenti allo stadio nelle sfide che si giocano a San Siro. Anche se non potranno essere fisicame ...Decine di tifosi hanno atteso il ritorno della squadra da Bari, tra cori, fumogeni e striscioni. Caccavallo: «Orgoglioso di tutti, abbiamo lottato e onorato la maglia» carrara «Come si fa a dire di no ...