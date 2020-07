“Lo vedrete presto”. Michael Schumacher, la rivelazione sconvolgente di Jean Todt (Di lunedì 20 luglio 2020) “Ho visto Michael la scorsa settimana e spero che presto lo vedrà anche il mondo”. Parola dell’ex team principal della Ferrari, e attuale numero uno della Fia, Jean Todt, che fa nuove rivelazioni su Michael Schumacher, dopo avergli fatto visita di recente, secondo quanto riporta il quotidiano britannico “Daily Mail” online. A Budapest, a margine del Gp d’Ungheria, Todt ha spiegato: “Ho visto Michael. Sta combattendo. Spero che il mondo sarà in grado di vederlo di nuovo. Questo è ciò per cui lui e la sua famiglia stanno lavorando”. I rumors circolati negli ultimi tempi parlano anche di un intervento per Schumacher, ma su questo aspetto Todt non si è ... Leggi su caffeinamagazine

LuigiBrugnaro : Questa mattina è arrivato il #Bibliobus con la grafica scelta da voi ?? Il tempo di prepararlo e completare l’allest… - Massimo98616376 : GRAN SASSO, SASSARI, SASSONIA, tre posti in cui Manlio Di Stefano non lo vedrete MAI. - AnselmoProde : @Nostrad63384755 Non lo pensano. Ne sono certi! Fel resto gli italiani hanno dato prova di esemplare Resilienza al… - erodahazz : Sono sempre più sicura che non vedrò mai Harry, non lo abbraccerò e non potrò mai dirgli quanto mi ha aiutata e qua… - MariangelaErcu4 : RT @giorgio757: @GagliardoneS @chiossimanuela2 Non suggerite scappatoie perchè se succederà da noi vedrete che qualche giudice lo scagione… -

Ultime Notizie dalla rete : “Lo vedrete Oggi in TV 24 giugno: film e programmi SoloDonna