Lecce | Rossettini | Il mio virus forse dovuto a una puntura di zanzara tropicale

Luca Rossettini, attraverso i canali ufficiali del Lecce, ha parlato così della sua assenza dai campi dalla sfida contro la Juventus per motivi di salute: "Sto meglio, sono in fase di ripresa.

Luca Rossettini, attraverso i canali ufficiali del Lecce, ha parlato così della sua assenza dai campi dalla sfida contro la Juventus per motivi di salute: “Sto meglio, sono in fase di ripresa. I ...

Lecce, Rossettini racconta la paura: “Febbre alta e brividi di freddo. Ma non era Covid…”

Dopo la partita contro la Juventus, una volta tornati a Lecce sono andato a casa. Dopo due ore che mi ero messo a letto ho iniziato ad accusare dei sintomi”, ha raccontato Rossettini. “Avevo mal di ...

Dopo la partita contro la Juventus, una volta tornati a Lecce sono andato a casa. Dopo due ore che mi ero messo a letto ho iniziato ad accusare dei sintomi", ha raccontato Rossettini. "Avevo mal di ...