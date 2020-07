Le relazioni difettose – L’era del narcisismo e delle app di dating online (Di lunedì 20 luglio 2020) Cara Ester, questa email è un po’ confessione, un po’ richiesta di aiuto, un po’ testimonianza per altre nella mia condizione. Dopo aver fatto una full immersion nelle tue lettere mi sono decisa a scriverti. Ho 38 anni, carina, intelligente (forse troppo dicono i miei amici, posso intimorire, mah), simpatica, se si rompe il ghiaccio sono una persona che fa da aggregatore, blabla… ma non ho mai avuto una storia vera, proprio come scriveva un’altra tua lettrice, solo una storia molto riservata, la prima per tutto, gestita malissimo e finita anche peggio. Ovviamente lo schema è sempre stato: quelli interessati a me non mi sono mai piaciuti nè mi piacciono, quelli con flebile o zero interesse o con qualche forma di impossibilità (il libraio di una libreria che non so se sia single, sposato ecc, il tipo visto in metro, ... Leggi su iodonna

questa email è un po’ confessione, un po’ richiesta di aiuto, un po’ testimonianza per altre nella mia condizione. Dopo aver fatto una full immersion nelle tue lettere mi sono decisa a scriverti. Ho 3 ...

