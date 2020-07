Justin Timberlake e Jessica Biel genitori bis (in segreto): è un altro maschio (Di lunedì 20 luglio 2020) Sorpresa. Jessica Biel e Justin Timberlake sono diventati, di nuovo, genitori. E s’è saputo solo ora che è nato il bebè. Un altro maschietto, come rivela il Daily Mail. Della gravidanza, complice il lockdown, non s’era saputo nulla. I diretti interessati, contattati da Pagesix, non hanno voluto commentare la notizia. E sui social, su cui in questi mesi sono stati piuttosto attivi, non hanno fatto il minimo accenno alla famiglia in procinto di allargarsi. Su Instagram hanno postato foto col primogenito Silas, 5 anni e hanno scherzato sulla fatica da essere genitori h 24 (causa coronavirus). Sul pupo in arrivo, però, nemmeno una parola. E l’ultima volta che abbiamo visto Jessica a figura intera (ma con un largo abito che nascondeva il pancione) risale a marzo, quando ha pubblicato alcune foto per il suo trentottesimo compleanno. Leggi su vanityfair

