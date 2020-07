Il vertice del logoramento a Bruxelles (Di lunedì 20 luglio 2020) Bruxelles. Charles Michel ha deciso di non volersi arrendere al fatalismo di un mancato accordo e ha deciso di tenere i capi di Stato e di governo dei 27 almeno un altro giorno chiusi dentro le stanze dell'Europa Building per almeno un altro giorno per tentare di trovare un'intesa sul Recovery Fund Leggi su ilfoglio

Rinaldi_euro : Che strano!!! Giuseppe Conte al vertice Ue sul Recovery Fund: 'Stallo più complicato del previsto' | L'HuffPost - Agenzia_Ansa : Duro intervento del premier Giuseppe Conte al #consiglioeuropeo a #Bruxelles. 'Veti da parte di alcuni paesi inacce… - Open_gol : Ripartiranno alle 16 i lavori del Consiglio europeo, dopo un'altra notte passata senza un accordo, ma con qualche s… - cxrla : RT @ilfoglio_it: Il presidente del Consiglio Ue Michel insiste per ottenere un accordo, e intanto riduce ancora la portata del Recovery: va… - AleaCaptaEst : RT @ansa_economia: Vertice Ue: spread Btp/Bund apre in calo a 155 punti. Rendimento del decennale a 1,122% #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : vertice del Il vertice sul Recovery Fund è in bilico AGI - Agenzia Italia Vertice Ue, Kurz: "Sullo Stato di diritto non arretreremo"

Hamilton imperiale in Ungheria. Verstappen secondo, Ferrari lontane e doppiate

Niente da fare contro Lewis Hamilton e la Mercedes: l’inglese ha dominato e vinto il GP d’Ungheria battendo Max Verstappen (Red Bull) e il compagno di squadra Valtteri Bottas. Quarto posto per Lance S ...

