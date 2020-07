Il primo comizio di Kanye West per le elezioni presidenziali (Di lunedì 20 luglio 2020) No, Kanye West non si è ritirato dalla corsa per la Casa Bianca. Il rapper infatti, nonostante le dichiarazioni rilasciate al blog Intelligencer con le quali ipotizzava una sua rinuncia, ha deciso di formalizzare la candidatura per le prossime elezioni presidenziali americane. E per la prima volta è salito su un palco per un comizio pubblico in Sud Carolina. Kanye West si è presentato con indosso un giubbotto antiproiettile e senza microfono, ha parlato di tutto, con una particolare attenzione per l’aborto, arrivando perfino a presentare una sua proposta per evitare l’interruzione di gravidanza: «Un milione di dollari a ogni donna che rimane incinta». Si è scagliato contro i social media e a un certo punto è ... Leggi su linkiesta

