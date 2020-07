Il padre di Carlo Giuliani: “Sua morte una delle grandi ingiustizie del nostro Paese" (Di lunedì 20 luglio 2020) “La morte di Carlo Giuliani è una delle grandi ingiustizie commesse in questo nostro povero Paese”. Giuliano Giuliani, il padre del manifestante ucciso il 20 luglio 2001 durante gli scontri di piazza del G8 a Genova, torna a parlare della morte del figlio nel 19esimo anniversario della sua scomparsa. Leggi su tg24.sky

