Formula 1, Binotto non usa mezze misure: “va capito perché siamo così lenti, non mi aspettavo questo disastro” (Di lunedì 20 luglio 2020) Finalmente una pausa per schiarirsi le idee, continuare a lavorare e magari ritornare sui binari giusti dopo un avvio disastroso. La Ferrari si interroga sui propri errori e lo fa con durezza, non potrebbe essere altrimenti considerando quanto visto in pista in Ungheria, dove Vettel e Leclerc hanno chiuso rispettivamente al sesto e all’undicesimo posto. Charles Coates/Getty ImagesInterrogato su questa delicata situazione ai microfoni di Motorsport.com, Mattia Binotto non si è nascosto: “la nostra gara in generale è stata molto deludente, siamo tutti delusi. Dopo le qualifiche speravamo in una corsa migliore, ma non è stato così. Montare le soft su Charles non è stata la scelta giusta, lo abbiamo messo in una posizione difficile. Pensavamo che montare le soft fosse la strategia corretta, ... Leggi su sportfair

codeghino10 : RT @FormulaPassion: #F1 | #Ferrari, #Montezemolo: “#Binotto è troppo solo” - FormulaPassion : #F1 | #Ferrari, #Montezemolo: “#Binotto è troppo solo” - enricopirina : RT @GiulyDuchessa: #Ferrari cambia o #Binotto può lasciare - Formula Uno Analisi Tecnica Davanti c’è un mese caldissimo e sarà decisivo r… - awkwardario : RT @GiulyDuchessa: #Ferrari cambia o #Binotto può lasciare - Formula Uno Analisi Tecnica Davanti c’è un mese caldissimo e sarà decisivo r… - DANIELEALO14 : RT @GiulyDuchessa: #Ferrari cambia o #Binotto può lasciare - Formula Uno Analisi Tecnica Davanti c’è un mese caldissimo e sarà decisivo r… -