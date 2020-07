Eutanasia, consenso informato e Testamento biologico: che cosa dice la legge e che cosa manca ancora (Di lunedì 20 luglio 2020) Che cosa vuol dire “Liberi fino alla fine” lo può capire meglio chi ha assistito fino all’ultimo una persona cara con una malattia incurabile. Oppure chi sa mettersi nei panni degli altri. E anche, ovviamente, chi rispetta la libertà di scelta individuale senza voler imporre il proprio modo di pensare. Poter scegliere se mettere fine alla propria vita divenuta insopportabile e senza speranza è diventato un diritto il 31 gennaio 2018, con la legge sul Testamento biologico che tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione (legge 219/2017). Ma non basta. ancora non garantisce a tutti di poter scegliere e di essere liberi fino alla fine dei propri giorni. E ... Leggi su iodonna

