Elisa Isoardi, cancellata “La prova del cuoco”, Antonella Clerici fa un gesto che fa capire che non c’è più rivalità (Di lunedì 20 luglio 2020) Elisa Isoardi ha dovuto mettere la parola “Fine” alla conduzione de “La prova del cuoco” che, per decisioni dei vertici aziendali, è stata cancellata dai palinsesti del prossimo autunno. Elisa Isoardi ha sofferto molto per questa decisione perché, come lei stessa ha avuto modo di spiegare, non l’ha saputo subito che dal prossimo autunno non sarebbe più andata in onda e il silenzio la stava logorando. Ha raccontato che mandava tanti messaggi ai vertici dell’azienda Rai per sapere quel sarebbe stato il suo futuro ma nessuno le rispondeva e il non sapere era terribile. Ma poi, a seguito di comunicazioni ufficiali, ha saputo che la trasmissione veniva definitivamente cancellata perché non aveva più ... Leggi su baritalianews

