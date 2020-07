Diritti tv Serie A, Ferrero smorza: «Accordo? Chiedete a De Laurentiis» (Di lunedì 20 luglio 2020) Massimo Ferrero ha parlato al termine della riunione sui Diritti tv per la Serie A: le dichiarazioni del presidente della Sampdoria Si è concluso l’incontro tra i presidenti di Serie A, presso l’hotel Regis di Roma, per discutere dei Diritti televisivi per le prossime stagioni. Queste le parole di Massimo Ferrero, numero uno della Sampdoria. «Accordo? È una cosa molto delicata, ma siamo molto uniti come sempre. I dettagli? Li dovete chiedere a De Laurentiis». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

