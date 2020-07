Dani Alves: «Calcio post lockdown? Bisogna abituarsi» – VIDEO (Di lunedì 20 luglio 2020) Dani Alves ha parlato della ripartenza del Calcio dopo il periodo di lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus – VIDEO Dani Alves ha espresso le proprie considerazioni in merito alla ripresa del Calcio dopo il periodo di lockdown per l’emergenza Coronavirus. «Calcio post lockdown? Bisogna abituarsi», ha ammesso nel corso di un’intervista l’ex calciatore di Barcellona e Juventus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

