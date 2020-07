Cairo, la contestazione arriva a Milano: cartelli davanti a RCS (Di lunedì 20 luglio 2020) La contestazione dei tifosi del Toro contro Urbano Cairo arriva fino a Milano, di fronte alla RCS: «Vattene. Torino ti odia» Da molti mesi a questa parte è in atto una dura contestazione da parte dei tifosi del Toro contro il proprio presidente Urbano Cairo. Gli striscioni e i cartelli contro il patron granata ormai non si contano più a Torino e oggi sono comparsi anche in Lombardia. davanti alla sede di Rcs a Milano, di cui il patron granata è presidente e amministratore delegato, alcuni tifosi hanno posto due striscioni. Sul primo si legge: “Cairo vattene“. Sul secondo: “Game Over. Torino ti odia“. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

enricovalle : RT @toropuntoit: #Toro, la #contestazione a #Cairo arriva a #Rcs - cesare7109 : RT @toropuntoit: #Toro, la #contestazione a #Cairo arriva a #Rcs - moltomaltese : RT @toropuntoit: #Toro, la #contestazione a #Cairo arriva a #Rcs - toropuntoit : #Toro, la #contestazione a #Cairo arriva a #Rcs - Dalla_SerieA : Torino, la lettera a Cairo dall’Unione club granata - -

Ultime Notizie dalla rete : Cairo contestazione Cartelloni contro Cairo sotto la sede di Rcs a Milano: “Vattene. Torino ti odia” Toro.it Cairo, la contestazione arriva a Milano: cartelli davanti a RCS

La contestazione dei tifosi del Toro contro Urbano Cairo arriva fino a Milano, di fronte alla RCS: «Vattene. Torino ti odia» Da molti mesi a questa parte è in atto una dura contestazione da parte dei ...

Toro, Cairo contestato sotto la sede di Rcs: “Game over, Torino ti odia”

Non si placa la contestazione di una parte dei tifosi del Torino nei confronti del presidente Urbano Cairo. Dopo i sit-in delle ultime settimane contro la gestione dell’imprenditore alessandrino oggi ...

La contestazione dei tifosi del Toro contro Urbano Cairo arriva fino a Milano, di fronte alla RCS: «Vattene. Torino ti odia» Da molti mesi a questa parte è in atto una dura contestazione da parte dei ...Non si placa la contestazione di una parte dei tifosi del Torino nei confronti del presidente Urbano Cairo. Dopo i sit-in delle ultime settimane contro la gestione dell’imprenditore alessandrino oggi ...