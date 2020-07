Cagliari, Pavoletti: “Spero di giocare qualche minuto entro la fine del campionato” (Di lunedì 20 luglio 2020) L’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti, vicino al rientro dopo essere stato out da tutta la stagione per via di un infortunio al crociato e una successiva ricaduta, ha parlato all’emittente sarda Videolina confessando di sperare di giocare qualche minuto entro la fine di questo campionato: “Procede tutto nel migliore dei modi, mi sento molto bene. E’ giusto non voler affrettare i tempi ma mi piacerebbe giocare qualche minuto prima della fine della stagione, anche per iniziare il prossimo anno con ancora maggiori motivazioni. Il mio unico obiettivo è quello di vedere il “vero Pavoletti” alla prima giornata del prossimo ... Leggi su sportface

