Cadono da venti metri in un cantiere, due operai morti a Roma (Di lunedì 20 luglio 2020) Due operai morti a Roma mentre stavano tagliando una trave di cemento. Avevano 19 e 53 anni. È successo in un cantiere in piazza Lodovico Cerva Grave incidente in un cantiere a Roma, purtroppo con vittime. Due operai sono morti cadendo da un’altezza di venti metri mentre stavano tagliando una trave di cemento. I due lavoratori avevano diciannove e cinquantatré anni. È successo in un cantiere in piazza Lodovico Cerva, in zona Vigna Murata. Sul posto è intervenuta la polizia e il 118 ma pare che la stessa trave abbia impedito ai soccorsi di intervenire. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Varese, un uomo si toglie la vita con la figlia ... Leggi su bloglive

