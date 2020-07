Aurora Ramazzotti la foto con i brufoli fa un boom di like (Di lunedì 20 luglio 2020) Aurora Ramazzotti ha postato su “Instagram” una foto mette in evidenza i brufoli e i piccoli difetti della pelle che hanno tutti i ragazzi del mondo. Una foto bellissima, naturale dove la Ramazzotti lancia un importante messaggio portando a casa migliaia di like e complimenti in pochi minuti. «Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio. Sopratutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli. Abbiamo dato vita ad una piattaforma dove essere “umani” spicca perché è quasi strano» – scrive Aurora Ramazzotti nella didascalia della sua foto ‘al ... Leggi su people24.myblog

