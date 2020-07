Alice muore a 27 anni per aver bevuto alcolici a stomaco vuoto: chetoacidosi alcolica (Di lunedì 20 luglio 2020) Alice Burton Bradford è morta in seguito ad una rara complicazione. Scopriamo insieme che cosa è successo alla ragazza di 27 anni. Alice Burton Bradford, una donna di appena 27 anni, proveniente da Brighton è morta per una rara complicazione causata dal bere alcolici a stomaco vuoto. La ragazza è stata descritta da un amico … L'articolo Alice muore a 27 anni per aver bevuto alcolici a stomaco vuoto: chetoacidosi alcolica è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

