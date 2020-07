Alex Zanardi come Schumacher, possibile trasferimento all’estero (Di lunedì 20 luglio 2020) I medici continuano la riduzione costante della sedazione artificiale, dopo il risveglio Alex Zanardi si vaglia l’ipotesi di un trasferimento all’estero. fonte foto: Getty ImagesAlex Zanardi prosegue il risveglio graduale a pochi giorni dall’avvio della progressiva riduzione della sedazione farmacologica. Al termine del lento risveglio dal coma il campione di handbike sarà trasferito, in queste ore la famiglia sta vagliando ogni ipotesi. Ad un mese dall’incidente, l’ex campione di Formula 1 continua ad essere ricoverato presso il reparto di terapia intensiva del Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Qui Zanardi viene curati dallo scorso 19 giugno quando, intorno alle 16,50, rimase vittima di un incidente sulla ... Leggi su chenews

