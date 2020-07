Xbox Series X ci aspetta all'Xbox Games Showcase, ma il pre-show di Geoff Keighley nasconderà qualche sorpresa (Di domenica 19 luglio 2020) L'Xbox Game showcase, l'evento dedicato ai futuri giochi di Xbox Series X, andrà in onda sui canali Microsoft il prossimo 23 luglio alle ore 18. Come accade di consueto con eventi del genere, la trasmissione sarà preceduta da un pre-show, il cui conduttore d'eccezione sarà il sempre presente giornalista Geoff Keighley.Sebbene i pre-show siano solitamente riservati a semplici chiacchierate con sviluppatori e personalità importanti, magari con qualche piccola anticipazione su quello che vedremo durante l'evento, pare che stavolta potremo assistere a dei veri e propri annunci.Il responsabile marketing di Xbox, Aaron Greenberg, ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #XboxSeriesX ci aspetta al #XboxGamesShowcase, ma il pre-show di Geoff Keighley nasconderà qualche sorpresa. - berkley1_ : RT @Multiplayerit: Xbox Series X: pre-show del 23 luglio con annunci insieme a Geoff Keighley - MimmoTheReal : RT @Multiplayerit: Xbox Series X: pre-show del 23 luglio con annunci insieme a Geoff Keighley - cybersec_feeds : RT @pcexpander: Xbox Series X: per Phil Spencer il prezzo dei giochi non sarà un problema #pcexpander #sicurezzainformatica #cybernews #non… - Multiplayerit : Xbox Series X: pre-show del 23 luglio con annunci insieme a Geoff Keighley -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Series

Il Parma di Roberto D'Aversa sfida in casa la Sampdoria di Claudio Ranieri nella 34ª giornata di Serie A. La gara è importante soprattutto per i liguri, che puntano a raggiungere il prima possibile la ...Le partite domenicali della 34ª giornata di Serie A: gli orari d'inizio e dove vederle in tv e streaming. Parma-Sampdoria si gioca alle 17:15 e sarà visibile su DAZN: in tv su DAZN1, canale 209 del de ...