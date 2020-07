Xbox Live Gold: sparisce l’abbonamento annuale, cosa sta accadendo? (Di domenica 19 luglio 2020) L’abbonamento annuale a Xbox Live Gold è sparito dal negozio online di Microsoft e sono iniziate le speculazioni sul motivo.Restano invece gli abbonamenti trimestrale e mensile, quindi ad essere sparita è l’opzione più conveniente per i consumatori, il che ha dato origine a diverse speculazioni sulle motivazioni.Quello che si credeva essere solo un errore è stato confermata come azione volontaria da parte di Microsoft, ma per quale motivo ancora non è chiaro. cosa sta accadendo?Offerte videogiochi e accessori Amazon: PS4, Xbox e PCXbox Live Gold, addio all’abbonamento annualePer i gamer di tutto il mondo di una qualunque versione di ... Leggi su pantareinews

