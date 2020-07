Usa, siamo in piena guerra fredda 3D: tornare indietro non si può (Di domenica 19 luglio 2020) Gli eventi straordinari cambiano il mondo e spesso non si riesce a stare al loro passo. E’ quello che successe a Winston Churchill alla fine della seconda guerra mondiale, considerato un grandissimo statista in tempo di pace non venne rieletto a guerra finita. Il motivo? Voleva riportare il Regno Unito ai tempi d’oro pre-bellici. Anche il 78enne Joe Biden, candidato democratico per la presidenza degli Stati Uniti, vuole spostare le lancette del tempo a 12 anni fa, quando era vicepresidente, per cancellare con un colpo di spugna l’amministrazione Trump e la catastrofe del Coronavirus. E’ questa la buccia di banana sulla quale il prossimo novembre il partito democratico americano potrebbe scivolare. Possibile che nessuno si renda conto delle mutate condizioni geopolitiche mondiali, che non abbia intuito che siamo ... Leggi su ilfattoquotidiano

ILoveFunnyCats_ : RT @mittdolcino: @ErmannoTempero1 @cris_cersei SIAMO NELLA M. FINO AL COLLO! Che non senti il fetore? D'ogni modo è un dato di fatto: 75 an… - Nathan_Usa_7 : @DeShindig @CarloCalenda @Azione_it siamo i soli a non aver presentato il Recovery plan, come si fa a stare “totalm… - mittdolcino : @ErmannoTempero1 @cris_cersei SIAMO NELLA M. FINO AL COLLO! Che non senti il fetore? D'ogni modo è un dato di fatto… - Ma_b_85 : RT @sempreciro: Ne siamo usciti migliori, tranne il mio vicino che usa il trapano alle 9 di mattina di Domenica. Lui è rimasto uguale, un r… - Blowjoint : @Fabioerre1 @paoloroversi Esattamente. È una semplice e razionale scelta. Negli Usa i ricavi sono il doppio dei pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa siamo Usa, siamo in piena guerra fredda 3D: tornare indietro non si può Il Fatto Quotidiano Conou: "Dopo il covid cambiano previsioni e aumenta contributo"

Roma, 17 lug. - - Primo Consiglio di amministrazione del Conou dopo la fine dell'emergenza Covid che ha approvato all'unanimità la revisione del bilancio di previsione 2020. Nel suo intervento Paolo T ...

Diretta Formula 1/ Qualifiche Gp Ungheria: pole position numero 90 per Hamilton!

Pole position numero 90 in carriera per Lewis Hamilton che nelle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria mette tutti d’accordo con il tempo di 1’13”447, nuovo record dell’Hungaroring. Prima fila tutta M ...

Roma, 17 lug. - - Primo Consiglio di amministrazione del Conou dopo la fine dell'emergenza Covid che ha approvato all'unanimità la revisione del bilancio di previsione 2020. Nel suo intervento Paolo T ...Pole position numero 90 in carriera per Lewis Hamilton che nelle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria mette tutti d’accordo con il tempo di 1’13”447, nuovo record dell’Hungaroring. Prima fila tutta M ...