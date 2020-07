Una caccia al tesoro da 1 milione di dollari: l’idea di un gioielliere del Michigan (Di domenica 19 luglio 2020) Una caccia al tesoro da 1 milione di dollari: l’idea di un gioielliere del Michigan Una caccia al tesoro da un milione di dollari: è questa l’idea venuta a un gioielliere del Michigan che ha dovuto cessare la propria attività un mese dopo la chiusura forzata dal Coronavirus. L’uomo non si è dato per vinto e, anzi, ha ben pensato di organizzare una caccia al tesoro dal valore elevatissimo, seppellendo in tutto lo stato del Michigan oggetti preziosi: oro e diamanti a volontà, tocca soltanto cercarli! Oltre 23 anni di carriera alle spalle per Johnny Perri, anni in cui ha commerciato oggetti ... Leggi su tpi

