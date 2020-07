Tragedia in Trentino, il forlivese Andrea Rosetti perde la vita in un drammatico incidente (Di domenica 19 luglio 2020) Andrea Rosetti, 42 anni, nato a Forlì e residente da vent'anni a Dimaro in Trentino, è rimasto vittima di un terribile incidente avvenuto nel primo mattino di domenica 19 luglio a Mastellina, poco ... Leggi su forlitoday

Tragedia in Trentino, il forlivese Andrea Rosetti perde la vita in un drammatico incidente ForlìToday Fugatti: «Diamo alla memoria gli occhi di un bambino»

«Se anche i più piccoli, guardando al passato, riescono a coglierne il messaggio, allora siamo sulla strada giusta nel nostro compito di tramandare loro le esperienze più significative che hanno segna ...

Lacrime per gli 11 mantovani morti a Stava 35 anni fa

Domenica 19 luglio a Tesero la cerimonia in tono minore a causa dell’emergenza sanitaria. La valanga d’acqua e fango seppellì 268 persone MANTOVA. Una catastrofe che ha spazzato via 268 persone, tra c ...

