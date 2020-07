Stromboli, serie di forti esplosioni ma nessun pericolo (Di domenica 19 luglio 2020) Momenti di paura per una serie di esplosioni da parte del vulcano Stromboli nella mattinata odierna. L’INGV rassicura: “Tutto sotto controllo” Domenica all’insegna dell’esplosioni da parte del vulcano Stromboli. I cittadini abitanti nell’isola vicino hanno udito diversi boati alle prime ore del mattino e hanno tremato per qualche minuto. Lapilli incandescenti e materiale piroplastico sono stati “eruttati” dal vulcano ma l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha voluto rassicurare tutti sul fatto che la situazione è sotto controllo e non c’è niente da temere per i cittadini dell’Isola di Stromboli, nelle Eolie. Le esplosioni sono state di forte intensità, stando al ... Leggi su zon

Stromboli serie Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Stromboli serie