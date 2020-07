Salvini attacca l'Ue: "Banca d'affari in cui l'Italia ci rimette" (Di domenica 19 luglio 2020) AGI - Il leader della Lega, Matteo Salvini, torna ad attaccare l'Unione europea mentre a Bruxelles è in fase di stallo il negoziato sul Recovery fund. “Questa Ue tradisce il sogno dei nostri padri, è solo una Banca d'affari dove pochi ci guadagnano e molti ci rimettono, l'Italia prima di tutti", ha detto Salvini. "Abbiamo pagato - ha aggiunto il leghista - più di 200 miliardi per avere indietro poco o niente, mentre altri corrono: la Gran Bretagna ad esempio (senza aspettare Bruxelles) ha dato da 10.000 a 25.000 sterline a fondo perduto ad ogni negozio, impresa, ristorante e albergo. Senza contare che, sull'immigrazione, l'Italia è tornata ad essere il 'campo profughi' di tutta Europa. Che senso ha continuare a pagare per ... Leggi su agi

matteosalvinimi : #Salvini: Azzolina mi invita a dibattito televisivo? Ma quando vuole! Magari proprio qua su #RadioRadio. Ha detto:… - Corriere : Autostrade, Di Maio attacca Salvini: «Alleato dei Benetton, si mise di traverso su revoca» - LegaSalvini : Autostrade, #Salvini attacca: 'Nessuna revoca. Incapaci o complici?' - fisco24_info : Salvini attacca l'Ue: 'Banca d'affari in cui l'Italia ci rimette': AGI - Il leader della Lega, Matteo Salvini, torn… - sergimagugliani : RT @deboramau: Anche oggi, mentre il nostro Presidente #Conte è impegnato in una difficile trattativa in #UE per il #RecoveryFund, #Salvini… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini attacca Salvini attacca ancora Azzolina Adnkronos Salvini attacca l'Ue: "Banca d'affari in cui l'Italia ci rimette"

AGI - Il leader della Lega, Matteo Salvini, torna ad attaccare l'Unione europea mentre a Bruxelles è in fase di stallo il negoziato sul Recovery fund. “Questa Ue tradisce il sogno dei nostri padri, è ...

ECCO COSA HA DETTO

Ma se invece: mancano i neuroni i viceministri cambino lavoro?». Carlo Calenda commenta così via twitter le affermazioni della viceministra Laura Castelli. «Mancano clienti? I ristoratori cambino mest ...

AGI - Il leader della Lega, Matteo Salvini, torna ad attaccare l'Unione europea mentre a Bruxelles è in fase di stallo il negoziato sul Recovery fund. “Questa Ue tradisce il sogno dei nostri padri, è ...Ma se invece: mancano i neuroni i viceministri cambino lavoro?». Carlo Calenda commenta così via twitter le affermazioni della viceministra Laura Castelli. «Mancano clienti? I ristoratori cambino mest ...