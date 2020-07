Roma-Inter 2-2, Fonseca: “Occasione persa, abbiamo buttato via due punti” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Quella di oggi è un’occasione persa. abbiamo buttato via due punti contro l’Inter che non ha creato nessuna palla gol. abbiamo subito due reti su situazioni di palla inattiva ma sono soddisfatto della prestazione della squadra”. Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca dopo il pareggio per 2-2 tra Roma e Inter allo Stadio Olimpico. Un rigore di Lukaku nato da un errore di Spinazzola ha permesso ai nerazzurri di trovare il pareggio nel finale. La Roma si porta a +2 da Napoli e Milan in classifica: “Ho notato un salto di qualità in queste ultime partite e la squadra sta crescendo con un modulo nuovo”. Poi un commento sui singoli: “Veretout si trova benissimo in questa nuova ... Leggi su sportface

