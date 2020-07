Real Madrid, Bale chiede a Zidane di non essere convocato contro il Leganes (Di domenica 19 luglio 2020) Gareth Bale non scenderà in campo con il Real Madrid nella gara contro il Leganes, match valido per l’ultima giornata di campionato della Liga. Secondo quanto riporta Onda Cero, l’attaccante gallese avrebbe chiesto al tecnico francese Zinedine Zidane di non essere convocato. Sembra chiaro che l’esperienza di Bale con i blancos stia per giungere al capolinea. L’attaccante è stato impiegato solo 100 minuti da quando la Liga ha ripreso e non è mai riuscito a incidere in maniera netta. In seguito, però, la società ha smentito la richiesta del calciatore aggiungendo che la sua non convocazione riguardava una scelta tecnica, anche se dall’ambiente del giocatore arrivano ... Leggi su sportface

Eurosport_IT : IL REAL MADRID È CAMPIONE DI SPAGNA!???? Col Villarreal serviva la vittoria, che è arrivata puntuale a firma Benzema… - SkySport : ULTIM'ORA IL REAL MADRID È CAMPIONE DI SPAGNA 34^ LIGA PER I BLANCOS - GoalItalia : Real Madrid 92 titoli ?? Barcellona 91 titoli ?? Il sorpasso è compiuto ?? - Cris_N1926 : @ArturoMinervini Jovic, di categoria superiore anche se a Madrid ha deluso ma noi dal Real abbiamo pescato un certo Gonzalo - sportface2016 : #RealMadrid, secondo quanto riportato da quotidiani spagnoli, Gareth #Bale mancherà contro il #Leganes per sua scel… -