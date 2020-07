Parma-Sampdoria: Chabot segna il gol dell’1-2 e accorcia le distanze (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) Julian Chabot segna il gol dell’1-2 in Parma-Sampdoria, gara valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il difensore tedesco trova il colpo di testa vincente sovrastando Kurtic. Partita ancora aperta al tardini, con Chabot che risponde alla rete di Gervinho e all’autogol di Beres Bereszynski. Leggi su sportface

successboy20 : Parma 2-1 Sampdoria - ilnapolionline : SERIE A, Parma-Sampdoria: 2-0, primo tempo tutto del Parma - - debatedeportiv5 : RT @rfutbol: Comienza 2ª Parte Parma - Sampdoria #Parma #Sampdoria #SerieA - Goles_Live_ : Parma 2 vs Sampdoria 1 Italy Serie A - palpitesfutbol : GOOL DO(A) Sampdoria! Parma [2] x [1] Sampdoria Campeonato Italiano - 2019/2020 - 34ª Rodada 47 minuto(s) -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Sampdoria

Parma e Sampdoria aprono il programma domenicale della 34esima giornata di Serie A con la sfida delle ore 17.15. I ducali vengono dalla sconfitta di Milano per mano dei rossoneri, da cui si sono visti ...Julian Chabot segna il gol dell’1-2 in Parma-Sampdoria, gara valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il difensore tedesco ...