Parcheggia sul posto per i disabili e aggredisce vigile: era stato sanzionato (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPozzuoli (Na) – Parcheggia auto sul posto riservato ai disabili e viene sanzionato. Arrabbiato per la multa aggredisce un vigile. E’ successo nella serata di ieri, 18 luglio, intorno alle 23 e 30 in Corso Umberto a Pozzuoli, nel Napoletano. Quando un 38enne di Napoli non contento di aver ricevuto la sanzione ha così deciso di aggredire un vigile urbano colpendo con un pugno. Per l’agente tre giorni di prognosi, mentre l’uomo è stato tratto in arresto. “Un atto di violenza assurdo e deprecabile – commenta oggi il primo cittadino di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia – compiuto ai danni di un agente che svolgeva il proprio dovere. Questo balordo non solo aveva tolto il ... Leggi su anteprima24

comeicinesi : Manovra da brividi,auto si parcheggia sul terrazzo al Cuotto - senodelpoi : RT @ByGrandi: C'è uno che parcheggia SEMPRE davanti casa mia. Dopo Ottordici volte gli ho detto ' O la sposti o la faccio rimuovere' . Lui… - gaerwing_angwy : @felice_chi Il terrore notturno che mi si parcheggia sul petto mentre stong ind e’ megl suonn - Ginko92_ : RT @ByGrandi: C'è uno che parcheggia SEMPRE davanti casa mia. Dopo Ottordici volte gli ho detto ' O la sposti o la faccio rimuovere' . Lui… - HornbeamJoe : RT @ByGrandi: C'è uno che parcheggia SEMPRE davanti casa mia. Dopo Ottordici volte gli ho detto ' O la sposti o la faccio rimuovere' . Lui… -