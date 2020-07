"Niente bus gratis agli anziani". Per padre Zanotelli tocca solo ai migranti (Di domenica 19 luglio 2020) Francesca Galici Per padre Zanotelli gli anziani italiani non hanno diritto alle agevolazioni per autobus in Trentino, che dovrebbero essere invece date agli stranieri richiedenti asilo Cos'è il paradosso? Per spiegarlo si può utilizzare una storia che arriva dal Trentino, dove padre Zanotelli, religioso camboniano si è stupito della decisione della Giunta della Regione autonoma di permettere la fruizione gratuita degli autobus solo agli anziani over 70 e non più agli extracomunitari. Lo ha detto nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere del Trentino, dove auspica la ripopolazione della regione mediante i migranti. "Sono rimasto colpito dalla vicenda ... Leggi su ilgiornale

g0rgeyhun : @xchiarax13l PURE MIA MAMMA AIUTO canticchia le loro canzoni e quando uscì bus andó ad ascoltarsela la mattina prim… - Black7Soul8 : RT @GagliardoneS: Per l'autista di bus ucciso dai 4 arabi ci saranno rivolte in Francia e nel mondo? Contro i negozi musulmani o attacchi a… - maurizio1999 : @OGiannino E questo è niente.... parliamo dei guasti ai bus? - RenatoSouvarine : @nicmax25 E niente soldi per l'auto di servizio. Dovevano prendere il bus. - Still_Proud_ : Non eravamo abbastanza, quelle così hanno impegni Tipo il corso di lingua o il corso di tennis Tu invece pensi di e… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente bus Niente autobus per Marausa Lido, la richiesta in Consiglio comunale Trapani Sì Niente più distanze su bus e treni I dubbi dei medici per i contagi

È quasi un ritorno alla normalità per il trasporto pubblico toscano, dopo mesi di emergenza coronavirus. Ieri la Regione ha emanato una nuova ordinanza che allenta le norme anti contagio su tutti i me ...

Milano, niente metro di distanza sui mezzi “se passeggeri sono in linea e girati dalla stessa parte”

Sui mezzi pubblici di Milano si potrà non rispettare il metro di distanza previsto dalle norme anti-coronavirus “quando i passeggeri del mezzo pubblico sono posizionati in linea orientati nello stesso ...

È quasi un ritorno alla normalità per il trasporto pubblico toscano, dopo mesi di emergenza coronavirus. Ieri la Regione ha emanato una nuova ordinanza che allenta le norme anti contagio su tutti i me ...Sui mezzi pubblici di Milano si potrà non rispettare il metro di distanza previsto dalle norme anti-coronavirus “quando i passeggeri del mezzo pubblico sono posizionati in linea orientati nello stesso ...