Napoli, Gattuso: «Sono soddisfatto. Mertens? Spero non sia grave» (Di domenica 19 luglio 2020) Gattuso ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro l’Udinese: le dichiarazioni del tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha commentato in conferenza stampa la vittoria ottenuta contro l’Udinese. PRESTAZIONE – «Sono soddisfatto del fatto che abbiamo cercato la vittoria fino alla fine. L’Udinese è una squadra molto fisica, il rammarico più grande è aver preso ancora un palo. Siamo stati tanto tempo nella loro metà campo, alla prima discesa loro abbiamo preso gol. Su questo dobbiamo migliorare. Penso sia stata una vittoria importante che ci fa lavorare meglio». Mertens – ... Leggi su calcionews24

TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Napoli, Gattuso: 'Questo non è calcio, è altro sport! Calciatori non sono robot' - MCriscitiello : Abbracci e baci, prima di Napoli-Milan, tra Gattuso e Maldini. Tutto bello... se fossero abbracci e baci sinceri. S… - DiMarzio : @lornight1985 Perché tu sai che gli agenti il napoli non l’hanno incontrato? Ps un giorno Mirabelli e Gattuso magar… - sportface2016 : #NapoliUdinese 2-1 | Le parole di #Gattuso nel post partita - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Napoli, Rino Gattuso: 'Contento per la vittoria, non era semplice, Mertens? Spero nulla di grave, senza tif… -