MotoGp – Terminato il warm-up a Jerez: Marc Marquez mette tutti in fila, Valentino Rossi attardato [TEMPI] (Di domenica 19 luglio 2020) Marc Marquez comincia benissimo questa prima domenica di gara del Mondiale 2020 di MotoGp, il pilota spagnolo mette tutti in fila al termine del warm-up, fermando il crono sull’1:37.833. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesDietro il campione del mondo si piazza un solido Franco Morbidelli, abile a precedere la Yamaha ufficiale di Maverick Viñales. Buona la quarta posizione di Nakagami con la LCR, così come quella di Danilo Petrucci che conduce la sua Ducati nella top five. Sesto Pol Espargaro, seguito dal poleman Quartararo e a Brad Binder. Chiudono la top ten Andrea Dovizioso e Valentino Rossi, mentre Cal Crutchlow è solo penultimo dopo una brutta caduta. L'articolo MotoGp – ... Leggi su sportfair

Una domenica 19 luglio all’insegna del Motorsport quella che ci apprestiamo a vivere. A Jerez de la Frontera (Spagna) prenderà il via la stagione 2020 della MotoGP, dopo che la pandemia globale aveva ...

MotoGP, Petrucci: "Per me una gara di sopravvivenza, ho molto dolore al collo"

La caduta di mercoledì è costata cara a Danilo Petrucci. “Un vero peccato, non è stata nemmeno colpa mia, sono scivolato sull’olio” lamenta giustamente al termine di un turno di qualifica deludente, c ...

