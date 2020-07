MotoGp – Si spengono i semafori a Jerez, partenza super di Viñales: il Gran Premio di Spagna LIVE (Di domenica 19 luglio 2020) Finalmente si comincia, il Mondiale 2020 di MotoGp scatta ufficialmente con lo spegnimento dei semafori sul circuito di Jerez, dove va in scena il Gran Premio di Spagna Red Bull. Spettacolo ed emozioni sul tracciato spagnolo, dove Fabio Quartararo parte dalla pole position per andare a caccia della sua prima vittoria in classe regina. Non sarà facile però tenere a bada Viñales e Marc Marquez, pronti ad azzannarlo fin dai primi metri di gara. Il Gran Premio di Spagna LIVE: Giro 2/25 – Subito bagarre davanti tra Vinales e Marquez, con il campione del mondo che va in testa. Cade intanto Mir alla curva 9; 14:00 – Si spengono i semafori, è ... Leggi su sportfair

Comincia con un buon quinto posto in qualifica a Jerez de la Frontera la stagione 2020 di Jack Miller, futuro pilota del team factory Ducati al posto di Danilo Petrucci per il 2021. L’australiano del ...

MotoGP, Valentino Rossi: “Finalmente si riparte! La mia M1 mi è mancata, faremo del nostro meglio”

Valentino Rossi è carico a pallettoni in vista dell’inizio della nuova stagione di MotoGP, posposta a causa della pandemia di coronavirus. Domani ci saranno i primi test ufficiali a Jerez, dove domeni ...

