Messina, capodoglio impigliato in una rete: è corsa contro il tempo per salvarlo (Di domenica 19 luglio 2020) commenta Liberarlo non è semplice anche a causa delle sue grosse dimensioni. A Salina, in provincia di Messina, è corsa contro il tempo per salvare la vita a un capodoglio, rimasto intrappolato in una ... Leggi su tgcom24.mediaset

