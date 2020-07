Lazio, Inzaghi: “Questa vigilia l’avevo immaginata diversa, ma niente alibi. Luis Alberto? Non ci sarà” (Di domenica 19 luglio 2020) La Lazio si è ridimensionata. Dopo le tre sconfitte consecutive contro Milan, Lecce e Sassuolo, è arrivato il pareggio in trasferta contro l’Udinese, dove i biancocelesti non sono riusciti nemmeno ad andare in gol. Un pareggio che ha separato la Lazio dalla Juventus, prima della classe, di otto lunghezze e ora da principale antagonista della Vecchia Signora, il club capitolino si ritrova ad essere l’ago della bilancia del tricolore che riguarda solo Atalanta e Inter. Domani sera allo Stadium per Immobile e compagni c’è in palio solo l’orgoglio: “Domani sarà una bellissima partita con due squadre che hanno fatto un ottimo percorso. Sarà una partita difficilissima che cercheremo di fare nel migliore dei modi”. Così il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi ha ... Leggi su sportface

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Lazio in emergenza totale contro la Juventus: out anche Jony e Luis Alberto ?? - Sport_Mediaset : Polveriera #Lazio: rissa sfiorata nello spogliatoio dopo il ko con il #Sassuolo. Problemi tra i giocatori e lo staf… - SkySport : Juventus-Lazio, Inzaghi: 'Mi immaginavo una partita diversa. Luis Alberto? Non ci sarà' - Fprime86 : RT @CorSport: ???#Inzaghi: '#JuveLazio la immaginavo da scudetto. #LuisAlberto non ci sarà' ?? - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Lazio, Inzaghi prima della Juve: 'Luis Alberto non ci sarà, come tanti altri giocatori importanti' -