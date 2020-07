Incidenti montagna: ferito alla testa, escursionista ricoverato (Di domenica 19 luglio 2020) Un escursionista di Roma, R. L. di 60 anni, si è infortunato sulla cima del Freikofel (cima adiacente al Pal Piccolo), nelle Alpi Carniche alla quota di 1757 metri. L’uomo, che si trovava in compagnia di altri escursionisti romani e friulani, è caduto dopo aver accusato un forte crampo alla gamba e ha impattato fortemente con il capo su una roccia, procurandosi una ferita. Allertate le squadre dei soccorritori della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speleologico e la Guardia di Finanza di Tolmezzo (Udine) che hanno subito inviato al campo base dei Laghetti di Timau tre tecnici in attesa dell’elicottero della Protezione Civile che li ha trasportati in quota. L’uomo è stato stabilizzato e caricato a bordo del velivolo. Quindi è stato portato e lasciato ai laghetti dove ... Leggi su meteoweb.eu

bobinetv : Incidenti in montagna e sulle strade, il 19 luglio 2020 #valledaosta #cronaca - - Ansa_Fvg : Incidenti montagna: scivola lungo sentiero, intervento Cnsas. Infortunio alla caviglia per giovane escursionista in… - AlatiGiulio : @Umberto_Rapetto @Michele_Arnese @StartMagNews Ci avrebbero messo 10 anni, non due, se dovevano bucare la montagna… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incidenti in montagna, donna di 90 anni salvata in Valmalenco - alcinx : RT @SkyTG24: Incidenti in montagna, donna di 90 anni salvata in Valmalenco -