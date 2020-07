Formazioni ufficiali Roma-Inter: c’è Barella, in panchina Smalling e Lukaku (Di domenica 19 luglio 2020) Formazioni ufficiali Roma-Inter – Un’ora circa all’inizio del big match dell’Olimpico tra i giallorossi di Fonseca e i nerazzurri di Conte. I primi ancora speranzosi di un comunque difficile piazzamento Champions, i secondi vogliosi di allungare la striscia positiva dopo la vittoria di Ferrara. Queste le scelte definitive dei due allenatori sui 22 da mandare in campo. Roma (3-4-1-2): Lopez; Mancini, Ibañez, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini; Mkhitaryan, Dzeko. Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Brozovic; Sanchez, Lautaro Martinez. L'articolo Formazioni ufficiali ... Leggi su calcioweb.eu

Alle 21:45, all'Olimpico, la Roma affronterà l'Inter. Non ci sarà Zaniolo: dopo l'ultimo allenamento ha accusato un risentimento al polpaccio che lo ha tenuto fuori dalla rosa dei convocati di stasera ...

Chiude la domenica di Serie A la sfida tra giallorossi e nerazzurri: diamo un’occhiata alle scelte di Fonseca e Conte con la lettura delle formazioni ufficiali. Entrambe le squadre hanno un bisogno di ...

Alle 21:45, all'Olimpico, la Roma affronterà l'Inter. Non ci sarà Zaniolo: dopo l'ultimo allenamento ha accusato un risentimento al polpaccio che lo ha tenuto fuori dalla rosa dei convocati di stasera ...