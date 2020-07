Fondi Lega, gip: prestanome deve stare in carcere (Di domenica 19 luglio 2020) Disposta la custodia cautelare per Luca Sostegni, presunto prestanome fermato mercoledì nella vicenda della compravendita a prezzo gonfiato di un immobile a Cormano, nel Milanese, per la Lombardia ... Leggi su tg.la7

NicolaMorra63 : Per parlare 4 ore di fronte ai Pm ne avrà avute di cose da dire.... - fanpage : Fondi Lega, Sostegni ammette di aver chiesto soldi ai commercialisti vicini al partito di Salvini - carlosibilia : I magistrati continuano ad indagare sui fondi della #Lega, risultano indagati tre commercialisti vicini al partito.… - CCKKI : RT @eccapecca: Luca Sostegni Fondi #Lega #LegaLadrona - rep_milano : Fondi Lega, il gip: il prestanome Luca Sostegni 'deve stare in carcere' [aggiornamento delle 14:06] -