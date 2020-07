Fondi Europei, Conte attacca Rutte: “Sarà colpa tua” (Di domenica 19 luglio 2020) Fondi Europei, diventa incandescente il clima tra i primi miniusti Europei. Conte attacca Rutte: “Se crollano i mercati, ne risponderai tu” Fondi Europei, ancora nessun accordo tra i leader che cerano un’intesa sul Recovery Fund. In giornata diversi incontri, proposte e ipotesi ma le posizioni rimangono distanti. Lo ha dimostrato l’ultimo vertice tra i Paesi … L'articolo Fondi Europei, Conte attacca Rutte: “Sarà colpa tua” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

La crisi che l’Unione Europea sta vivendo nelle ultime settimane sta vivendo una fase acuta nelle ultime ore, dopo che a Bruxelles i negoziati sul Recovery Fund sembrano essere destinati a fallire. Lo ...

Il Consiglio europeo di oggi si è concluso in un nulla di fatto. Il vertice, che ha ripreso i lavori alle ore 11.00 di sabato 18 luglio, doveva essere un’occasione fondamentale per ricercare il tanto ...

