"Focolai di importazione". Il virus non lascia l'Italia: solo 3 Regioni a casi zero (Di domenica 19 luglio 2020) Francesca Angeli Curva dei contagi in salita (249 ieri). Cluster di bengalesi a Ostia e di senegalesi a Cosenza Da Roma a Cosenza, da Jesolo a Modica. Il territorio Italiano si riempe di tanti Focolai, per ora contenuti, quasi tutti scatenati da casi di importazione dai Paesi a rischio. E la curva dei contagi resta in salita. Numeri certamente lontanissimi da quelli drammatici del picco dell'epidemia. Ma confermano che il virus è ancora in circolazione. Sono in totale 244.216 i contagi da Covid 19 registrati nel nostro Paese dall'inizio dell'epidemia con i 249 nuovi casi di ieri, in salita appunto rispetto ai 233 di due giorni fa. Ancora 14 decessi da attribuire a Sars Cov 2 per un totale di 35.042 vittime. Al momento i soggetti positivi noti sono ... Leggi su ilgiornale

