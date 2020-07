Corsport: Sarà Zapata il successore di Higuain alla Juve (Di domenica 19 luglio 2020) È oramai certa la partenza di Higuain dalla Juve e mentre nelle scorse settimane sembrava dovesse essere Milik l’attaccante scelto per sostituire il Pipita in bianconero, sembra che adesso le cose siano cambiate. Del resto dopo le ultime prestazioni e i preziosi gol l’attaccante polacco potrebbe restare al Napoli nella prossima stagione. Il Corriere dello Sport riporta infatti che il successo dei Higuain sarà Duvan Zapata. I bianconeri sembrano pronti a mettere sul piatto un’offerta da 30 milioni di euro più il cartellino di Mattia Perin, attualmente in prestito al Genoa, già accostato all’Atalanta con Gollini che potrebbe partire. L'articolo Corsport: Sarà Zapata il successore di ... Leggi su ilnapolista

