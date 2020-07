Calciomercato Palermo, domani il via libera ai non confermati: ultima chance per tre rosanero (Di domenica 19 luglio 2020) È ufficialmente arrivato il momento dei salutiL'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il punto su conferme e non in casa Palermo. La Figc aveva disposto il prolungamento dei contratti per le neopromosse in Serie C fino al termine di questa settimana, per cui da domani scatterà il via libera. L'elenco dei giocatori rosanero che non rientrano nei piani della dirigenza è corposo. Da un lato, alcuni, dopo la mancata conferma, hanno già provveduto ad accasarsi altrove, mentre altri attendono ancora che il telefono squilli. Tra questi ultimi, in particolare, ci sono tre giocatori che potrebbero avere un'altra chance tra le fila del club di Viale del Fante."Non è ancora certa la loro presenza in ritiro, ma il Palermo - si legge tra ... Leggi su mediagol

CalcioPillole : #calciomercato Dopo il colpaccio #Menez, la #Reggina punta ad un altro colpo da 90: è in fase avanzata la trattati… - RetweetPalermo : RT @Mediagol: #Calciomercato, #Lafferty verso il ritorno in Italia? La #Reggina ci prova per l’ex #Palermo. I dettagli - Mediagol : #Calciomercato, #Lafferty verso il ritorno in Italia? La #Reggina ci prova per l’ex #Palermo. I dettagli - ILOVEPACALCIO : #Palermo, hai già un rivale agguerrito per la prossima stagione ?? Arriva lo scippo sul calciomercato? ?? - NotiziarioC : Calciomercato Palermo, è fatta per un'altra conferma -